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Коренной перелом

Коренной перелом

В 1989 году, с 25 мая по 9 июня, проходил съезд народных депутатов СССР. Эти две недели определили не только расстановку сил во внутренней политике страны на ближайшие годы, но и геополитический баланс на десятилетия.

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