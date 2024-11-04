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Аналитик Лоу: Трамп изменит отношение к Путину, если поймет, что КНР помогает РФ

Аналитик Лоу: Трамп изменит отношение к Путину, если поймет, что КНР помогает РФ

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может изменить свое отношение к президенту России Владимиру Путину, если советники объяснят ему "ключевую роль" Китая в поддержке Москвы.

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