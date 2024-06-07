Барнаулец задолжал государству 2,2 млн рублей за ведение бизнеса

Мужчина погасил всю сумму задолженности, когда к делу подключились приставы В Алтайском крае индивидуальный предприниматель погасил задолженность перед государством после ареста автомобиля Hyundai Solaris, сообщает региональная ФССП.
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