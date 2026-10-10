Колет, рубит, режет. Секрет российского «чудо-оружия», рушащего мосты

Противник в шоке от «новинки», которую ВС РФ опробовали в Киеве. Что это на самом деле Виктор Сокирко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Владислав Шурыгин «Режущие боеприпасы», которые повредили часть мостов в Киеве и опоры ЛЭП, стали поводом для экспертного обсуждения нового русского «чудо-оружия».