Колет, рубит, режет. Секрет российского «чудо-оружия», рушащего мосты

Противник в шоке от «новинки», которую ВС РФ опробовали в Киеве. Что это на самом деле Виктор Сокирко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Владислав Шурыгин «Режущие боеприпасы», которые повредили часть мостов в Киеве и опоры ЛЭП, стали поводом для экспертного обсуждения нового русского «чудо-оружия».
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