Уборка и готовка. Россияне назвали самые нелюбимые предновогодние дела

Наиболее нелюбимым делом перед Новым годом 14% россиян назвали приготовление праздничных блюд. Второе место заняла уборка (9% голосов), а еще 8% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob (есть в распоряжении Банки.