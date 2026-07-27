Центр «Наследие» и «Русский Крест» заключили соглашение о сотрудничестве

Центр «Наследие» и благотворительный фонд «Русский Крест» заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку православных инициатив и реализацию совместных проектов.
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