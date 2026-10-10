Олег Соскин: Киев стал единой мишенью для ударов по всем ветвям власти

Почему мэр Киева Виталий Кличко в интервью фактически рекомендовал жителям покидать украинскую столицу? Остановка киевского метрополитена показала, что энергосистема уже не выдерживает нагрузки? Повреждение Киевской ГЭС может вызвать затопление левобережной части города? Это правда, что британский министр обороны приехал демонстрировать международный статус Зеленского? Олег Соскин – экс-советник в… Читать далее: https://govorit.
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