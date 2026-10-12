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Сборная России по роллер-спорту выиграла семь золотых медалей на первой неделе World Skate Games

Сборная России по роллер-спорту выиграла семь золотых медалей на первой неделе World Skate Games

Сборная России по роллер-спорту завоевала 17 медалей, из них семь золотых, на первой неделе соревнований World Skate Games в Асунсьоне (Парагвай).

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