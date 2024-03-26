QNET стал спонсором гонки Формула-4

17-18 февраля в Кувейте состоялся первый раунд гонки Формулы-4 Саудовской Аравии. Эта категория соревнований появилась в 2013 году по предложению австрийского автогонщика Герхарда Бергера и предназначена для начинающих спортсменов, которые выступают на суперкарах с открытыми колесами.