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QNET стал спонсором гонки Формула-4

17-18 февраля в Кувейте состоялся первый раунд гонки Формулы-4 Саудовской Аравии. Эта категория соревнований появилась в 2013 году по предложению австрийского автогонщика Герхарда Бергера и предназначена для начинающих спортсменов, которые выступают на суперкарах с открытыми колесами.

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