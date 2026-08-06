The Speaker of the Armenian Parliament talked with Matvienko about the rising exports and the referendum

The Speaker of the Armenian Parliament Ruben Rubinyan, during a telephone conversation with the Chairman of the Federation Council Valentina Matvienko, raised the issue of restrictions on the export of Armenian goods to Russia.
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