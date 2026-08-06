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The Eurasia Daily news agency

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The Speaker of the Armenian Parliament talked with Matvienko about the rising exports and the referendum

The Speaker of the Armenian Parliament talked with Matvienko about the rising exports and the referendum

The Speaker of the Armenian Parliament Ruben Rubinyan, during a telephone conversation with the Chairman of the Federation Council Valentina Matvienko, raised the issue of restrictions on the export of Armenian goods to Russia.

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