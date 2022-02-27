Украинские националисты сообщили о формировании новых боевых подразделений, подчиненных Генштабу ВСУ

Националистические подразделения Украины, включая засевший в Мариуполе батальон "Азов"* (запрещен в России), не намерены складывать оружие и сдаваться, наоборот, на всей территории страны ожидается увеличение националистических подразделений.
Националистические подразделения Украины, включая засевший в Мариуполе батальон "Азов"* (запрещен в России), не намерены складывать оружие и сдаваться, наоборот, на всей территории страны ожидается увеличение националистических подразделений.
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