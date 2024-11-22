Ученые Университета штата Арканзас нашли в хлорированной воде новое вещество

Очистка воды с помощью хлорамина может быть токсичной. Ученые из США и Швейцарии выяснили, что при обработке этим веществом образовываются потенциально вредные хлоронитридамиды, сообщила пресс-служба Университета штата Арканзас.
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