В школе села Ольховец Елецкого района сотрудники Госавтоинспекции провели для воспитанников дошкольной группы необычное занятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Точным ударом из РСЗО «Ураган» нарушена логистическая цепочка снабжения подразделений ВСУ
- Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» уничтожил двоих снайперов ВСУ на Запорожском направлении
- Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили выявленную бронированную технику, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Свежие комментарии