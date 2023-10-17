Парализованный Роберт Уикенс стал чемпионом IMSA Michelin Pilot Challenge

Road & TrackБывший пилот IndyCar Роберт Уикенс, который после ужасной аварии в Поконо, произошедшей в августе 2018 года, оказался прикован к инвалидной коляске, не просто смог вернуться в гонки, но и успешно выступать в них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии