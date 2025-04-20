Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана
    Не могут рыжего убрать по-тихому, как Березовского  например?Тихо ждут ухода П...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Михаил Фадеев недельное одностороннее пасхальное перемирие, а к нашим медведям, пользуясь моментом уже летят поди зар...Мораторий закончи...
  • Алекс Архипов
    Доколе!?Всё как под копир...

Мораторий закончился в полночь. Десять "Искандеров" полетели один за другим: "Мощнейший удар за все три года"

Мораторий закончился в полночь. Десять "Искандеров" полетели один за другим: "Мощнейший удар за все три года"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Русские ВКС интенсивно разносят тылы противника. Подпольщики доложили об уничтожении французских военных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Смурыгин
Христос воскресе! Во истину воскресе!
Ответить
14 час.
Андрей Смурыгин
Да давно душить и уничтожать нечить. Не жалко, их там много. Котел ада со всей Земли.
Ответить
14 час.
Людмила Лиханова
Михаил Фадеев недельное одностороннее пасхальное перемирие, а к нашим медведям, пользуясь моментом уже летят поди заряженные дроны, следить надо за небом. С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ ПРО НЕДЕЛЬНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ? оНО ТОЛЬКО НА ОДИН ДЕНЬ.
Ответить
7 час.
наверх