Мораторий закончился в полночь. Десять "Искандеров" полетели один за другим: "Мощнейший удар за все три года"

Да давно душить и уничтожать нечить. Не жалко, их там много. Котел ада со всей Земли.

Людмила Лиханова

Михаил Фадеев недельное одностороннее пасхальное перемирие, а к нашим медведям, пользуясь моментом уже летят поди заряженные дроны, следить надо за небом. С ЧЕГО ВЫ ВЗЯЛИ ПРО НЕДЕЛЬНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ? оНО ТОЛЬКО НА ОДИН ДЕНЬ.