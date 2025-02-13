Расчет "Гвоздики" нанес удары по опорнику боевиков на дзержинском направлении

Минобороны РФ Расчет САУ "Гвоздика" отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа нанес удары по опорному пункту украинских боевиков на дзержинском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии