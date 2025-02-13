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Расчет "Гвоздики" нанес удары по опорнику боевиков на дзержинском направлении

Расчет "Гвоздики" нанес удары по опорнику боевиков на дзержинском направлении

Минобороны РФ Расчет САУ "Гвоздика" отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа нанес удары по опорному пункту украинских боевиков на дзержинском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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