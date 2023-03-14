Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, Костомарову потребуется новая ампутация, отмены Fan ID не будет, большинство в ИИХФ за возвращение россиян и другие новости

ПСЖ вылетел из ЛЧ, «Милан» в 1/4 впервые с 2012-го, «Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо», Ла Лига будет обвинителем «Барсы», Бруну останется капитаном «МЮ» и другие новости