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Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, Костомарову потребуется новая ампутация, отмены Fan ID не будет, большинство в ИИХФ за возвращение россиян и другие новости

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, Костомарову потребуется новая ампутация, отмены Fan ID не будет, большинство в ИИХФ за возвращение россиян и другие новости

1. Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации в июне, сообщили в федерации футбола Таджикистана.

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