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Татар-информ

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Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек

Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек

Праздничные мероприятия, посвященные 400-летию Набережных Челнов, продолжаются. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев, поблагодарив жителей и гостей Автограда за участие в главном юбилейном празднике 21 августа.

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