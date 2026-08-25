Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек

Праздничные мероприятия, посвященные 400-летию Набережных Челнов, продолжаются. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев, поблагодарив жителей и гостей Автограда за участие в главном юбилейном празднике 21 августа.
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