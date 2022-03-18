Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

15 марта в Донецке – день траура по погибшим в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У». Кто из украинских военнослужащих персонально несет ответственность за это военное преступление, какая военная часть и каким образом применила эту ракету – и что рассказал о ее действиях секретный ноутбук, найденный разведкой? Напомним, в результате удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка погибло на месте 20 человек, в том числе дети, еще один раненый скончался впоследствии в больнице.