Аналитик Джонсон обратил внимание на то, как Армия России усилила атаки на объекты, связанные с ВСУ.Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о кардинальном изменении тактики российских войск в ходе спецоперации.