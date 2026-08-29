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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ: Россия перешла в новую фазу конфликта, Запад отказывается это признавать

Экс-аналитик ЦРУ: Россия перешла в новую фазу конфликта, Запад отказывается это признавать

Аналитик Джонсон обратил внимание на то, как Армия России усилила атаки на объекты, связанные с ВСУ.Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о кардинальном изменении тактики российских войск в ходе спецоперации.

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