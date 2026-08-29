Аналитик Джонсон обратил внимание на то, как Армия России усилила атаки на объекты, связанные с ВСУ.Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о кардинальном изменении тактики российских войск в ходе спецоперации.
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