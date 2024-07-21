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Антонов напомнил США о доказанной вине Гершковича в шпионаже

Антонов напомнил США о доказанной вине Гершковича в шпионаже

РИА Новости/Антон Буценко Вина осужденного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича была полностью доказана, и заявления об этой ситуации со стороны властей США не выдерживают критики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 июля"Эван Гершкович осужден не за журналистику, а шпионскую деятельность.

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