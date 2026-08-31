Железнодорожный переезд в Смоленщине перекроют в ночь с 1 на 2 сентября

В ночь с 1 на 2 сентября 2026 года с 23:00 до 05:00 будет полностью перекрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Мира в посёлке Смоленщина Иркутского района.
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