Вечерняя Москва

17 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Селиванов
    по статье - наши Попросили ... - а где Командный голос  и Сармат с Посейдонами в ответ .............CNN: Россия попро...
  • Oltaviro Oltaviro
    Не пора ли запретить подобным дебилам заседать в Госдуме?В Госдуме предлож...
  • Николай Гасанов
    России необходимо срочно выйти из всех европейских организаций . Найти негодяя москвича , кто предложил вступить Росс...Франция и ОБСЕ за...

В Дептрансе Москвы рассказали об использовании пассажирами социальных карт

В Дептрансе Москвы рассказали об использовании пассажирами социальных карт

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили больше 101 миллиона поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Подмосковья с января текущего года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх