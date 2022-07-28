В Дептрансе Москвы рассказали об использовании пассажирами социальных карт

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили больше 101 миллиона поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Подмосковья с января текущего года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили больше 101 миллиона поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Подмосковья с января текущего года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Свежие комментарии