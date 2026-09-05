Путин и Собянин открыли новые объекты в День города Москвы

Президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин приняли участие в открытии новых объектов Москвы. В День города запущен участок Рублево-Архангельской линии метро и открыт вокзал "Серп и Молот".
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