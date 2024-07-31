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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирпичникова о серебре Олимпиады-2024: «У меня нет слов. Думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу»

Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российсикого на французское, стала серебряным призером Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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