Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Десантники разгромили врага «каруселью смерти» у Переездного в ДНР

Десантники разгромили врага «каруселью смерти» у Переездного в ДНР

На Северском направлении 106-ая тульская гвардейская воздушно десантная дивизия продавливает врага, а подразделения «Южной» группировки нанесли мощные удары по живой силе и технике врага в районах пяти населенных пунктов в ДНР.

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