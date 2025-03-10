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Рубль может укрепиться до 76 к лету: советы экспертов по накоплению на отпуск

Рубль может укрепиться до 76 к лету: советы экспертов по накоплению на отпуск

Дмитрий Александров, руководитель «АВИ Кэпитал», прогнозирует возможное укрепление рубля к доллару к лету, но советует постепенно копить на отпуск.

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