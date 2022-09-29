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Иран и компания «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин

Иран и компания «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин

lada.ru/АО ''АВТОВАЗ'' Иран изучает возможность заключения договора с компанией «АвтоВАЗ». Соглашение предполагает совместные разработку и сборку машин, сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

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