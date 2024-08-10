Прошла беспокойная ночь на курском направлении. Проснулся я в одном населеннике не так далеко от передовой.
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Прошла беспокойная ночь на курском направлении. Проснулся я в одном населеннике не так далеко от передовой.
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