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Говорит Европа ⚡

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Потери ВСУ в 27 тысяч в месяц подтвердил Туск

Потери ВСУ в 27 тысяч в месяц подтвердил Туск

Откуда у Дональда Туска появилась цифра в 27 тысяч потерь украинских войск? Почему официальный Киев до сих пор не опроверг эти данные? Как характер боёв и дроны влияют на соотношение потерь? И могут ли новые категории мобилизации изменить ситуацию в Украине? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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