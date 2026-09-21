Потери ВСУ в 27 тысяч в месяц подтвердил Туск

Откуда у Дональда Туска появилась цифра в 27 тысяч потерь украинских войск? Почему официальный Киев до сих пор не опроверг эти данные? Как характер боёв и дроны влияют на соотношение потерь? И могут ли новые категории мобилизации изменить ситуацию в Украине? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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