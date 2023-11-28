"Тактика Суровикина" в небе: Украину ждёт "взрывная" зима

Русские беспилотники выходят на охоту, пугая противника своей вседозволенностью. Паника среди ВСУ объяснима, поскольку Запад не позаботился о том, чтобы обеспечить украинцев должным количеством ПВО и противодроновыми ружьями.
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