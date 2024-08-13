Coinbase не согласна с преследованием DEX американским Регулятором

Главный юрист Coinbase Пол Гревал направил письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC),. Он критикует предложенное правило, которое обязывает децентрализованные биржи (DEX) соответствовать требованиям, применимым к традиционным биржам.
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