В Киргизии пригрозили опубликовать фото известных посетителей борделей

Вице-премьер и председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев пригрозил опубликовать фото депутатов, госслужащих, общественных деятелей и бизнесменов, пользующихся услугами интим-салонов в республике.
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