ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РУССКИЕ, ЖЕНИТЕСЬ В ПОДВАЛЕ С БУТЫЛКОЙ ВОДКИ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города: перекрывают федеральную трассу, стреляют на улицах, избивают русских из ненависти, обживаются в чужих квартирах.
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