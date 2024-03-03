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Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города

Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РУССКИЕ, ЖЕНИТЕСЬ В ПОДВАЛЕ С БУТЫЛКОЙ ВОДКИ": ВЫХОДКИ МИГРАНТОВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СВОДКИ МВД Пока мигрантское лобби продолжает убеждать всех, что России не прожить без приезжих работяг, гастарбайтеры своей наглостью берут города: перекрывают федеральную трассу, стреляют на улицах, избивают русских из ненависти, обживаются в чужих квартирах.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Если срочно хирургически не решить проблему с обнаглевшими гастарбайтерами с Кавказа и Средней Азии, то мы получим войну на всей территории России. Без фронта, без флангов и без тыла. А это страшнее, чем СВО...
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