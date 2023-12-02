Василевский заменен после 2-го периода игры с «Далласом». Вратарь «Тампы» пропустил 6 шайб, отразив 19 из 25 бросков

«Даллас» и «Тампа» (6:1, третий период) проводят игру регулярного чемпионата НХЛ. К 35-й минуте игры российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, из которых две – в ситуации, когда «Даллас» действовал в большинстве.