НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Василевский заменен после 2-го периода игры с «Далласом». Вратарь «Тампы» пропустил 6 шайб, отразив 19 из 25 бросков

«Даллас» и «Тампа» (6:1, третий период) проводят игру регулярного чемпионата НХЛ. К 35-й минуте игры российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб, из которых две – в ситуации, когда «Даллас» действовал в большинстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх