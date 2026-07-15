Орловские квадратные метры отдалились от покупателей ещё на полгода

Орловская область заняла 49-е место в рейтинге регионов по доступности жилья в 2026 году, где среднестатистической местной семье, которая не ест, не пьет, не одевается и не обувается, теперь требуется копить на квартиру площадью 60 квадратных метров не менее 5,1 года.