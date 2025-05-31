Вождь азербайджанцев Алиев стал вызывать раздражение у своих турецких хозяев. Там с нескрываемым беспокойством наблюдают за тем, как их провинция, каковым и считается Азербайджан, флиртует с Израилем, Великобританией и США.
В Турции отчитали Алиева за двурушничество: «с потрохами продался сионистам»
Комментарии
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Владимир
Султан Алиев забыл вечный русский тезис "... использованные изделия №2 выбрасывают на помойку..." Это деяние ожидается в первую очередь от его "пользователей" из Стамбула и Тель-Авива... Только Россия спасала, собирала остатки кавказских этносов после междоусобиц, персов, османов и инглизов, "штопала" и помогала восстановить / создать / восстановить / поддержать какую то государственность...
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