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Добрый Мир

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В Турции отчитали Алиева за двурушничество: «с потрохами продался сионистам»

В Турции отчитали Алиева за двурушничество: «с потрохами продался сионистам»

Вождь азербайджанцев Алиев стал вызывать раздражение у своих турецких хозяев. Там с нескрываемым беспокойством наблюдают за тем, как их провинция, каковым и считается Азербайджан, флиртует с Израилем, Великобританией и США.

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Комментарии
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В
Владимир
Султан Алиев забыл вечный русский тезис &quot;... использованные изделия №2 выбрасывают на помойку...&quot; Это деяние ожидается в первую очередь от его &quot;пользователей&quot; из Стамбула и Тель-Авива... Только Россия спасала, собирала остатки кавказских этносов после междоусобиц, персов, османов и инглизов, &quot;штопала&quot; и помогала восстановить / создать / восстановить / поддержать какую то государственность...
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