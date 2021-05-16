Ответы на главные вопросы о ВИЧ и СПИДе

В чем разница между ВИЧ и СПИД Как можно заразиться ВИЧ Какие первые симптомы ВИЧ и СПИДа Можно ли вылечиться от ВИЧ или СПИДа Бывает ли прививка от ВИЧ Кто такие ВИЧ-диссиденты Правда ли, что в мире бушует эпидемия ВИЧ Тест на ВИЧ: когда и как сдавать Материал прокомментировали Денис Годлевский, руководитель «Коалиции по готовности к лечению», и Кирилл Барский, руководитель программ регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Недавно группа «Мумий Тролль» выпустила социальный ролик, посвященный принятию ВИЧ-положительных людей.