РБК СТИЛЬ

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Ответы на главные вопросы о ВИЧ и СПИДе

Ответы на главные вопросы о ВИЧ и СПИДе

В чем разница между ВИЧ и СПИД Как можно заразиться ВИЧ Какие первые симптомы ВИЧ и СПИДа Можно ли вылечиться от ВИЧ или СПИДа Бывает ли прививка от ВИЧ Кто такие ВИЧ-диссиденты Правда ли, что в мире бушует эпидемия ВИЧ Тест на ВИЧ: когда и как сдавать Материал прокомментировали Денис Годлевский, руководитель «Коалиции по готовности к лечению», и Кирилл Барский, руководитель программ регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Недавно группа «Мумий Тролль» выпустила социальный ролик, посвященный принятию ВИЧ-положительных людей.

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