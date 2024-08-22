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Двое детей пострадали в ДТП в Крыму

Двое детей пострадали в ДТП в Крыму

Вчера, 21 августа, в селе Кольчугино произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Форд Фокус при совершении разворота не уступил дорогу мотоциклисту-подростку 2009 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

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