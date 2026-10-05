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Мировое обозрение

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Двигатели из Алабуги и «Сусанин»: Киев бьёт тревогу из-за новейших «Гераней»

Двигатели из Алабуги и «Сусанин»: Киев бьёт тревогу из-за новейших «Гераней»

Главное в тезисах: Импортозамещение в воздухе: реактивные беспилотники «Герань-4» переходят с китайского турбореактивного двигателя Telefly на российский аналог, выпускаемый в Алабуге (Татарстан).

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