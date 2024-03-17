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Эксперты "За рулём" рассказали о советских моделях, созданных при участии Porsche

Эксперты "За рулём" рассказали о советских моделях, созданных при участии Porsche

Немецкая компания Porsche принимала участие в создании нескольких советских автомобилей.Так, её специалисты предложили ряд идей для "освежения" автомобиля "Москвич-412", стремительно сдававшего экспортные позиции.

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