В автосервисе разъяснили, почему во время дождя снижается тяга двигателя и увеличивается расход топлива

Многие водители отмечают изменения в поведении автомобиля при наступлении дождливой погоды. Несмотря на то, что внешне погодные условия не должны существенно влиять на работу силового агрегата, субъективные ощущения нередко говорят об обратном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии