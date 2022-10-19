«Астана» – «Ордабасы»: где смотреть

«Астана» сыграет с «Ордабасы» в полуфинале Кубка Казахстана по футболу. Старт в 19:00 по Астане. 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий».
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