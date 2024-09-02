«Вечно живые» вновь собрали лучших стрелков на состязание в выносливости и меткости Точнее всех попасть в цель старались участники соревнований «Вечно живые».
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«Вечно живые» вновь собрали лучших стрелков на состязание в выносливости и меткости Точнее всех попасть в цель старались участники соревнований «Вечно живые».