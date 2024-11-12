В Госдуме предложили новую возможность потратить маткапитал

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и родителей. Такую возможность предложил ввести вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, его предложение к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии