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Сыгран девятый тур юниорского чемпионата мира по шахматам среди девушек

Сыгран девятый тур юниорского чемпионата мира по шахматам среди девушек

Единоличным лидером на юниорском чемпионате мира по шахматам среди девушек в Мехико (Мексика) стала Белослава Крастева после девятого тура 29 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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