Картина Дня

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Власти США изучают варианты введения принудительной вакцинации

Власти США изучают варианты введения принудительной вакцинации

Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

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