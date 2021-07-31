Власти США изучают варианты введения принудительной вакцинации

Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
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