19 октября в культурном центре «Онежский» состоится премьера спектакля «Женить бы». Постановку режиссера Елены Моногаровой представят актеры учебного театра колледжа имени Л.
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