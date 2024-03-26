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Аргументы недели

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Полянский: Запад боится публичного обсуждения бомбардировок Югославии НАТО

Полянский: Запад боится публичного обсуждения бомбардировок Югославии НАТО

Запад боится публичного обсуждения бомбардировок Югославии силами Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.

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