В Крыму перевозчиков обяжут покупать автобусы с низким полом и пандусом.В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат "Крымтроллейбусу" уже оснащены для перевозок мам с колясками и маломобильных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии